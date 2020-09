Vom Schweizer Parlament beschlossene Regelung sieht deutlich höhere Sätze vor als in Deutschland – Zugverkehr soll verbessert werden

Die Corona-Pandemie hat den Flugverkehr wochenlang nahezu lahmgelegt. Dass der Luftverkehr nach Ende der Krise wieder stark wächst, gilt als kaum vereinbar mit dem gebotenen Klimaschutz. Um den Luftverkehr einzudämmen, soll das Fliegen teurer werden. Besonders entschieden geht hier die Schweiz vor – mit einer Abgabe, von der die große Mehrheit der Bevölkerung finanzielle Vorteile hat. Der Schweizer Nationalrat, der in etwa mit dem deutschen Bundestag vergleichbar ist, hat eine Flugticketabgabe beschlossen, die im internationalen Vergleich relativ hoch ist. Sie beträgt 30 Franken bei Kurzstreckenflügen und 120 Franken bei der Langstrecke, das sind rund 28 beziehungsweise 112 Euro. In Deutschland beträgt die (im April leicht angehobene) Luftverkehrssteuer in der niedrigsten Stufe 12,90 Euro, in der höchsten 58,82 Euro.

Bemerkenswert an der Schweizer Flugticketabgabe ist nicht zuletzt der schnelle Sinneswandel in der Schweizer Politik. Er erklärt sich vor allem durch die in der Schweiz besonders intensive Klimaschutzdiskussion, die 2019 zu spektakulären Wahlerfolgen der beiden grünen Parteien führte. Die Flugticketabgabe ist zweifellos zumindest indirekt eine Folge dieser grünen Wahlerfolge, wird aber auch von der FDP mitgetragen, die ihren umweltpolitischen Kurs im vergangenen Jahr angesichts der Klimaschutzdiskussion erheblich korrigiert hat. Der Nationalrat stimmte der Abgabe mit 132 zu 56 Stimmen zu.

Die hohe politische Akzeptanz erklärt sich wohl nicht zuletzt dadurch, dass mehr als die Hälfte des Aufkommens (51 Prozent) an die Bevölkerung verteilt wird. Laut einer in der „Neuen Zürcher Zeitung“ zitierten Studie der Züricher Forschungsstelle Sotomo werden deshalb rund 90 Prozent der Bevölkerung von der Flugticketabgabe profitieren, insbesondere Familien mit kleinen und mittleren Einkommen in Berg- und Landkantonen. Drauflegen würden vor allem Vielflieger mit einem Nettoeinkommen von über 12.000 Franken im Monat.

Schweiz engagiert sich für Bahnverkehr

Die im Vergleich zu Deutschland relativ hohe Belastung von Kurzstreckenflügen dient nicht zuletzt dazu, einen Anreiz zum Umsteigen auf die Bahn zu schaffen, die in der Schweizer Verkehrspolitik eine besonders wichtige Rolle spielt. Der hohe Stellenwert zeigt sich auch daran, dass die Schweiz sich immer wieder an Schieneninfrastrukturprojekten im benachbarten Ausland finanziell beteiligt. Ohne eine Vorfinanzierung aus der Schweiz wäre die Elektrifizierung der Strecke von Lindau nach München wahrscheinlich noch nicht in Gang gekommen. Die Aufnahme des elektrischen Betriebs ist hier für den Fahrplanwechsel im kommenden Dezember vorgesehen. Dann wird sich die Fahrzeit zwischen München und Zürich deutlich verkürzen und es sollen erheblich mehr durchgehende Züge fahren als bisher.

ICE 4 fährt auch nach Bern und Interlaken

Wenn Fernzüge aus Deutschland in den Schweizer Taktfahrplan integriert werden, stellt sich häufig das Problem, das innerhalb der Schweiz hohe Kapazitäten gebraucht werden, weil dort auch der ICE ohne Zuschlag mit allen Fahrkarten nutzbar ist. Deshalb ist es ein wichtiger Fortschritt, dass nun auf zwei Linien der ICE 4 mit höherer Platzkapazität den zuvor eingesetzten ICE 1 abgelöst hat. Nachdem das zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember bereits bei der Linie von Hamburg über Mannheim nach Zürich der Fall war, erfolgte nun beim Zwischenfahrplanwechsel am 14. Juni auch die Umstellung bei den Zügen von Berlin über Mannheim, Basel und Bern nach Interlaken Ost.

