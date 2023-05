Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Wirtschaft in der Pfalz sieht keine Rezession. Es geht aber nur in kleinen Schritten voran. Sorgen bereiten den Firmen hohe Energie- und Beschaffungspreise, gestiegene Zinsen und der Fachkräftemangel. Auffallend zuversichtlich schauen Hoteliers und Gastwirte in die Zukunft.

Das Schreckgespenst ist offenbar vorerst vertrieben: Von Rezession ist nicht die Rede. Der Optimismus aber, was die Lage der Wirtschaft in der Pfalz angeht, hält sich in Grenzen. Aufbruchstimmung ist über