In Großbritannien hat die Jugendarbeitslosigkeit eine Rekordhöhe erreicht. Nun warnt eine neue Studie vor massiven gesellschaftlichen Folgen im Königreich .

Machen Handys arbeitslos? Zugespitzt gesagt: ja. Alan Milburn, der ehemalige britische Gesundheitsminister und Autor einer von der Regierung in Auftrag gegebenen und soeben publizierten Studie über Jugendarbeitslosigkeit in Großbritannien, argumentiert, dass junge Leute durch Smartphones „umgepolt“ werden und die intensive Nutzung sozialer Medien zu einer „steigenden Welle von psychischen Erkrankungen, Angst, Depression und Neurodiversität“ geführt hat.

Das Resultat: Eine „verlorene Generation“ steckt in der Erwerbslosigkeit. Tatsächlich hat das Vereinigte Königreich ein wachsendes Problem mit der Jugendarbeitslosigkeit. Fast 14 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, rund doppelt so viel wie in Deutschland, sind sogenannte Neets: „not in employment, education or training“, also nicht in Arbeit, Erziehung oder Ausbildung.

Smartphones sind nur eine Ursache unter vielen für ein Problem, das nicht von der Hand zu weisen ist: Immer mehr junge Menschen im Königreich sind nicht erwerbstätig, findet Milburn.

Und er warnt, dass die Anzahl der Neets von zur Zeit etwas mehr als einer Million binnen fünf Jahren auf 1,25 Millionen wachsen wird: „Wir laufen Gefahr, eine verlorene Generation zu haben. Wir als Gesellschaft – und wir in der Politik – waren nachlässig gegenüber etwas, was offen gesagt ein Skandal ist. Es ist ein Skandal, den wir uns nicht leisten können.“

Mentale Störungen bei jungen Menschen?

Das Aufwachsen im digitalen Zeitalter mit seinem übermäßigen Technologiekonsum, meint der Labour-Politiker, habe zu mentalen Störungen geführt, die junge Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe fernhalte. Gleichwohl wäre es falsch, die Neets als sogenannte Generation Schneeflocke, also als zu sensibel, zu emotional und wenig resilient, zu diffamieren: „84 Prozent wollen einen Job oder Training“, argumentiert Milburns Report. Aber ihnen stehen strukturelle Barrieren im Weg.

„Dies ist kein Versagen junger Leute“, sagte Alan Milburn am Donnerstag, „es ist ein Versagen eines Systems, das in der Vergangenheit feststeckt. Ob es um Bildung oder Gesundheit oder Sozialhilfe geht, das System versagt eine Teilhabe am Arbeitsmarkt.“

Milburn nannte ein Beispiel aus der Sozialpolitik. Wenn eine Familie die staatliche Sozialleistung „Universal Credit“ bezieht, wird sie finanziell bestraft, sobald ein Teenager einen Job antritt, weil dann das Kindergeld und andere Sozialleistungen gestrichen werden. Dadurch werden, so Milburn, „perverse Anreize“ geschaffen, die Menschen vom Eintritt in den Arbeitsmarkt abhalten.

Report liefert Munition für Regierung

Das Wohlfahrtssystem in Großbritannien sei fehlkonstruiert: „Für jedes Pfund, das für die Beschäftigungsförderung junger Menschen ausgegeben wird, werden rund 25 Pfund für Sozialleistungen aufgewendet.“ Der Wohlfahrtsstaat, so heißt es überraschend aus dem Mund eines Labour-Politikers, sei „ein Treiber von Inaktivität“.

Der Milburn-Report wird der Regierung Munition liefern, das System der Sozialhilfe zu reformieren. Man war im vergangenen Sommer mit einem geplanten Gesetz über Kürzungen bei Behinderten- und Krankengeldleistungen gescheitert, nachdem mehr als 120 Labour-Abgeordnete dagegen rebellierten.

Mit dem Argument, eine verlorene Generation zu retten und junge Menschen in Lohn und Brot zu bringen – eigentlich die vornehmste Aufgabe einer Arbeiterpartei –, ließe sich ein erneuter Anlauf zur Sozialreform wagen. Geboten wäre es: Nach offiziellen Prognosen werden die jährlichen Ausgaben der britischen Regierung für Sozialleistungen bis 2030 auf jährlich 100 Milliarden Pfund steigen (115 Milliarden Euro).