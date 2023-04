Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Großbritannien hat ein weitreichender Bahnstreik begonnen. Er droht das Land in dieser Woche lahmzulegen. Und er kann Premierminister Johnson von Vorteil sein.

Im größten Eisenbahnerstreik seit einer Generation traten am Dienstag rund 40.000 Mitglieder der Gewerkschaft RMT landesweit in den Ausstand, während in London 10.000 Mitarbeiter der U-Bahn streikten.