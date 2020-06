Die Demontage von VW-Chef Herbert Diess ist auch eine Konsequenz der Rassismus-Vorwürfe gegen den Konzern.

VW gibt seit Jahren ein katastrophales Bild ab. Gehaltsaffäre, Schmiergeld-Eklat und Sexpartys – der Konzern kam schon in den Nullerjahren nicht aus den Negativschlagzeilen. Dann, 2015, folgte mit bisher mehr als 30 Milliarden Euro der teuerste aller Skandale: die Dieselaffäre. Die Aufarbeitung unter dem heutigen Vorstandschef Herbert Diess wirkt noch immer zögerlich und lückenhaft. Jetzt wurde er vom mächtigen VW-Betriebsrat öffentlich demontiert. Diess bleibt zwar Konzernchef, muss aber die Führung der wichtigsten Konzernmarke Volkswagen abgeben.

Rassistischer Werbeclip

Das hat auch mit einem rassistischen Werbevideo zu tun, das Mitte Mai auf Instagram gepostet wurde und weltweit für Empörung gesorgt hat. In dem kurzen Clip war eine überdimensionale weiße Hand zu sehen, die einen schwarzen Mann herumschubst und in den Eingang eines Gebäudes schnippt. Der Betriebsrat hatte eine rasche Aufarbeitung gefordert. Doch bis heute ist unklar, wie es zur Entstehung und Veröffentlichung des Videos kommen konnte. Am Montag folgte die Revolte gegen den Vorstandsvorsitzenden.

Degradiert zur „Lame Duck“

Doch mit der Teil-Entmachtung des VW-Chefs ist den Wolfsburgern kein Befreiungsschlag gelungen. Diess wird weiterhin die Geschicke des Konzerns leiten – degradiert zur „Lame Duck“. Noch einen Fehltritt wird er sich aber nicht leisten können.

Bei Volkswagen liegen die Nerven blank