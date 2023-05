Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gienanth ist weiter auf Wachstumskurs. Nachdem die Eisenberger Gießereigruppe Ende 2020 die Kulmbacher Firma Zaigler Maschinenbau GmbH übernommen hat, ist nun die Trompetter Guss Chemnitz GmbH (Sachsen) zu der im Donnersbergkreis beheimateten Firma dazu gekommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es.

„Buy in bad times, sell in good times“ – „Kaufe in schlechten Zeiten, verkaufe in guten“: Das ist das Motto von Hans-Jürgen Brenninger. Der Gienanth-Geschäftsführer