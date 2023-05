Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ihrer Ölheizung verdanken fast 1,3 Millionen Bürger in 560.000 Häusern in Rheinland-Pfalz, dass sie es im Winter warm haben. Der Anteil ölbeheizter Haushalte sinkt, ist mit gut 30 Prozent aber nach wie vor erheblich. Doch Heizen mit Erdöl ist fürs Klima problematisch. Müssen viele Rheinland-Pfälzer in Zukunft frieren?

„Wir sehen uns nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung“, sagt Hans Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbands für Energiehandel