Die Europäische Zentralbank will ihre Geldspritzen absetzen, in den USA steht eine Leitzinserhöhung bevor. Was bedeutet das für Verbraucher und Unternehmen? Und hat auch der russische Einmarsch in der Ukraine Auswirkungen auf die Zinspolitik?

Das Ende der Billiggeldpolitik wirft seine Schatten voraus: Nach jahrelanger Flaute befinden sich einige Zinssätze im Aufwind. Verbraucher sehen die Entwicklung vor allem bei den Bauzinsen, die sie