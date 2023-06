Nach dem Dax-Rekord in der Vorwoche haben Anleger am Montag Gewinne mitgenommen. Der deutsche Leitindex weitete seine anfänglichen Verluste aus und sank zuletzt um 0,80 Prozent auf 16.226,95 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,99 Prozent auf 27.208,13 Punkte bergab, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,53 Prozent auf 4371,59 Zähler nachgab.

Frankfurt/Main (dpa) - Am Freitag hatte der Dax eine starke Woche mit dem erstmaligen Anstieg über 16.400 Punkte gekrönt. Zum Wochenauftakt blieb das Handelsvolumen übersichtlich, auch weil wegen eines Feiertags in New York nicht gehandelt wird. Somit fallen die US-Börsen als Taktgeber aus - sie hatten am Freitag unter moderaten Gewinnmitnahmen gelitten.