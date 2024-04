Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer historischen Abstimmung beschließen die Beschäftigten des Volkswagen Werks in Chattanooga die Gründung einer Gewerkschaft. Damit bekommt die Autogewerkschaft UAW erstmals bei einem ausländischen Konzern einen Fuß in die Tür.

Es war bereits sehr spät am Freitagabend. Eine lange Arbeitswoche lag hinter Joe Biden, als die Nachricht im Weißen Haus eintraf. Doch das Ereignis war dem US-Präsidenten