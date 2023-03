Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weingut Acham-Magin, das heißt mehr als 300 Jahre Weinbau in Forst, bedeutet Riesling-Weingeschichten, die in ihrer unnachahmlich frischen Pfälzer Art nur Anna-Barbara Acham und Vinzenz Troesch so erzählen können.

Heinrich Wilhelm Reichardt war wohl einer der ersten Winzer und Weinhofbesitzer in Forst. Im Stammhaus in der Weinstrasse 67, heute Weingut Acham-Magin,