Eine der populärsten Geldanlagen in Deutschland steht in der Kritik. Was ist dran an den Bedenken gegenüber Fonds, die den Aktienindex MSCI World nachbilden? Und welche Ausweichmöglichkeiten bieten sich an?

ETFs auf den MSCI World zählen zu den Lieblingsanlagen der Deutschen, doch der Aktienindex steht in der Kritik. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Frage, ob es sich wegen der starken Konzentration