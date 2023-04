Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Coronakrise wurde der höchste Stand an Aktionären in Deutschland seit 2001 erreicht. Damals hielt der Boom allerdings nicht lange.

Die Anzahl der Aktienbesitzer in Deutschland ist auf den höchsten Stand der vergangenen 20 Jahre gestiegen. Laut einer Umfrage des Deutschen Aktieninstituts (DAI) hatten im vergangenen Jahr 12,4 Millionen