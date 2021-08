Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) lässt viele Kunden von Banken und Sparkassen darauf hoffen, dass zu hohe Kontoführungsentgelte zurückerstattet werden müssen. Aber: Für entsprechende Forderungen ist es möglicherweise noch zu früh. Abwarten kann sich jetzt lohnen.

„Spektakuläres Urteil: Banken und Sparkassen haben ihre Kunden bei Gebührenerhöhungen unfair benachteiligt. Jetzt gibt’s Geld zurück“, schreibt die Stiftung Warentest auf ihrer Homepage und stellt bereits Muster-Forderungstexte zum Download bereit (www.test.de). Eine erste Bank hat ebenfalls auf den Richterspruch reagiert und eine zuvor angekündigte Vertragsänderung für Girokonten vorerst zurückgestellt.

„Das Urteil ist verbraucherfreundlich und setzt ein wichtiges Signal, das für Kunden bares Geld wert sein kann“, bestätigte Josephine Holzhäuser, Referentin für Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale auf Anfrage. Dennoch rät sie zu Geduld bis zum Vorliegen der schriftlichen Urteilsbegründung. Betroffenen Kunden gehe dadurch nichts verloren: „Noch nicht verjährte Ansprüche aus der Vergangenheit können noch bis Ende dieses Jahres geltend gemacht werden.“

Worum geht es?

Zahlreiche Kreditinstitute verwenden Klauseln in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), nach denen sie Vertragsänderungen vornehmen können, wenn der Kunde nicht aktiv widerspricht. Eine vorherige Information über die Änderung wäre damit ausreichend. Laut BGH-Urteil vom 27. April sind Klauseln aber unwirksam, die ein Schweigen des Kunden als Zustimmung auslegen. (Az.: XI ZR 26/20).

Welche Bedeutung hat das Urteil?

Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gegen die Postbank, aber das Urteil dürfte weit darüber hinaus von Bedeutung sein. „Die vom BGH für unwirksam erklärten Vertragsänderungsklauseln der Postbank waren in den AGB von anderen Kreditinstituten so oder ähnlich auch enthalten, sodass in vielen Fällen von einer Unwirksamkeit der Klauseln ausgegangen werden kann“, sagte David Bode, VZBV-Referent für Rechtsdurchsetzung, auf Anfrage.

Nach Auffassung des VZBV lassen die derzeit üblichen AGB weder Anlässe noch den Umfang möglicher Vertragsänderungen hinreichend erkennen. Weitergehende Schlüsse will der Verband aber erst nach Vorlage der Urteilsbegründung ziehen. Dann könne abschließend geprüft werden, „ob Ansprüche beispielsweise aus einer früheren Entgelterhöhung der Bank oder der Umstellung etwa des Kontomodells abgeleitet werden können“, so Bodo. Zum Hintergrund: Neue Girokontomodelle gehen häufig mit der erstmaligen Erhebung eines Kontoführungsentgelts einher.

Wie ist das mit der Verjährung?

„Wir kennen sowohl bundesweit als auch regional tätige Institute, die auf der Grundlage solcher Klauseln an der Preisschraube drehten“, sagte Verbraucherschützerin Holzhäuser. Dass sie dennoch zum Abwarten rät, liegt an der dreijährigen gesetzlichen Verjährungsfrist – die erst zum Ende des dritten Jahres ablaufe.

Was sagt die Verbraucherzentrale dazu?

Konkret bedeutet das laut Verbraucherzentrale: Forderungen können rückwirkend bis 2018 geltend gemacht werden, und zwar noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres. „Es ist kein Schnellschuss nötig. Die Urteilsbegründung wird zeigen, für welche Leistungs- und Preisänderungen Kunden Ansprüche erheben können, möglicherweise auch über die Kontoführungsentgelte hinaus“, so Holzhäuser.

Wie sieht Stiftung Warentest das Urteil?

Nach Einschätzung der Stiftung Warentest sind „ziemlich alle Gebührenerhöhungen von Banken und Sparkassen“ aufgrund des BGH-Urteils unwirksam. Kunden müssten nur die bei Kontoeröffnung gültigen Preise zahlen. Bei einer Erstattung rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gehe es um „oft satt dreistellige Beträge“, schätzt die Stiftung.

Für wen wirkt sich das Urteil schon aus?

Die zur Commerzbank gehörende Comdirect hatte angekündigt, ab Mai die kostenlose Führung des Online-Girokontos an Bedingungen zu knüpfen, zum Beispiel einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro. Wer die Bedingungen nicht erfüllte, hätte 4,90 Euro im Monat bezahlen müssen. Nun teilte die Bank mit, dass sie die Umsetzung des neuen Kontomodells wegen des BGH-Urteils aussetze. Erst nach Vorliegen der Urteilsbegründung werde eine Bewertung vorgenommen, so die Comdirect.

Laut einer Befragung des Verbraucherportals Finanztip wollen auch andere Banken und der Sparkassenverband die Urteilsbegründung abwarten. „Wir gehen davon aus, dass viele Banken neue Preiserhöhungen schicken werden“, so das Portal. Wer der Erhöhung dann nicht aktiv zustimme, bekomme möglicherweise die Kündigung des Kontos angedroht.