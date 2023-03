Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Firma Lowa ist im deutschsprachigen Raum Marktführer bei Outdoorschuhen. Nachhaltig ist, was lange hält. Das Unternehmen fertigt ausschließlich in Europa. So bleiben die Lieferketten stabil. Die Nachfrage ist riesig. Einiges ist den Bayern heilig.

Zeitweise musste Lowa für Neukunden einen Aufnahmestopp verhängen. „Den gibt es aktuell nicht mehr, aber wir hätten dieses Jahr zehn bis 15 Prozent mehr verkaufen können, als