Wegen mehr als 60 Fällen von Salmonellen-Erkrankungen in Großbritannien hat Ferrero kurz vor Ostern einige Chargen an Kinder-Überraschungseiern zurückgerufen. Die Lebensmittelsicherheitsbehörde teilte mit, der Rückruf habe „eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch“. Etwa 63 Menschen in Großbritannien, vor allem kleine Kinder, waren erkrankt.

Auch in Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen europäischen Ländern soll es einige Infektionen gegeben haben. In Frankreich gab es deshalb ebenfalls einen freiwilligen Rückruf von Ferrero-Produkten nach 21 Infektionsfällen, wie die Gesundheitsbehörden in Paris mitteilten. Dabei geht es um Überraschungseier, Schoko-Bons und Mini Eggs mit Haltbarkeitsdaten bis Oktober. Hergestellt wurden die betroffenen Kinder-Schokoprodukte offenbar alle in einer Fabrik im belgischen Arlon. Der italienische Ferrero-Konzern erklärte, er arbeite mit den Behörden zusammen. Der Rückruf betreffe Hunderte Tonnen Schokolade.