Die im Januar gestoppten Zuschüsse der staatlichen KfW-Bank für die energetische Gebäudesanierung können ab kommender Woche wieder beantragt werden. Der Haushaltsausschuss bewilligte insgesamt 9,5 Milliarden Euro für die Bundesförderung für effiziente Gebäude, wie es aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hieß. Es bleibt allerdings dabei, dass beim Neubauförderprogramm nach der Effizienzhaus-Stufe 55 (EH55) nur noch Altanträge abgearbeitet werden.

„Eigentümer überfordert“

Die Sanierung von Häusern und Wohnungen für mehr Klimaschutz droht Eigentümer nach Einschätzung der Wohnungs- und Immobilienbranche in den kommenden Jahren zu überfordern. Die Politik solle ihre Anforderungen herunterschrauben und mehr Förderung bereitstellen, forderten mehrere Verbände am Donnerstag in Berlin.

„Immer höhere Standards überfordern sowohl Bauherren als auch Mieter finanziell und bringen nicht den gewünschten Klimaeffekt“, so der Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko. Katharina Metzger, die Präsidentin des Bundesverbands Baustoff-Fachhandel, erklärte: „Abstriche bei der Energieeffizienz von Wohnhäusern zu machen, bringt am Ende mehr Klimaschutz.“ Denn nur so seien Sanierungen vor allem bei den Altbauten überhaupt machbar.