Der eskalierte Konflikt zwischen Israel und der Hamas schadet der ganzen Region. Die wirtschaftlichen Folgen sind für viele Länder des Nahen Ostens immens. Manche Regionen verbuchen so gut wie keine Touristen mehr. Auch Infrastruktur-Pläne sind gefährdet. Selbst bei einem baldigen Ende der Kämpfe sehen Experten keine rasche Erholung.

Für den Fremdenverkehr vom Libanon bis nach Ägypten lief es gerade so gut. Die Pandemie war überwunden, die Besucherzahlen in Nahost kletterten im vergangenen Jahr so schnell wie