Auch das Gastgewerbe leidet unter den explodierenden Preisen. Mit eigenen Preiserhöhungen stemmen sich manche in der Branche erfolgreich dagegen. Hotels verzeichnen sogar ein Umsatzplus.

Wiesbaden (dpa) - Die stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel machen sich zunehmend im Gastgewerbe bemerkbar. So lag der Umsatz im August bereinigt um Preiserhöhungen (real) 5,4 Prozent niedriger als im Vergleichsmonat 2019 der Vor-Corona-Zeit, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Nominal, also einschließlich Preiserhöhungen, verzeichnete die Branche dagegen einen Anstieg um 9,2 Prozent.

In der großen Differenz spiegelten sich die Preissteigerungen wider, erläuterte die Wiesbadener Behörde. Verglichen mit August 2021 stieg der Umsatz real um 16,9 Prozent und nominal um 26,2 Prozent.

Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im August dieses Jahres gegenüber Juli ein reales Umsatzplus von 1,2 Prozent. Gegenüber August 2021 stieg der Umsatz um 11,8 Prozent und gegenüber dem Vorkrisenmonat August 2019 um 1,8 Prozent.

In der Gastronomie war der Umsatz im August real um 0,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Erlöse um 19,3 Prozent, sie lagen allerdings noch um 6,6 Prozent unter dem Niveau vom August 2019.

Insgesamt sanken die Umsätze in der Branche von Juli auf August kalender- und saisonbereinigt real um 0,6 Prozent und nominal um 0,2 Prozent.

Gastgewerbeumsatz August 2022