Den Zahlen der Bundesagentur zufolge hat sich die Anzahl der offenen Stellen in der Gastronomie seit April praktisch verdoppelt. Im August hätten Gastwirte deutschlandweit 20.686 offene Stellen gemeldet, Hoteliers weitere 7678 offene Stellen. Im April hatte die Zahl in der Gastronomie noch bei 10.977 in der Gastronomie und bei 4138 in den Hotels gelegen.

Besonders drastisch zeigt sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt: Knapp 17.000 betrieblichen Ausbildungsplätzen in Hotellerie und Gastronomie stehen nur noch 5409 Bewerber (Vorjahr: 7276) gegenüber. Tausende Lehrstellen sind unbesetzt.

Gewerkschaft sieht schlechtes Image der Branche

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten führt den Personalmangel auch auf das schlechte Image der Branche bei Beschäftigten zurück. „Ursache sind niedrige Löhne, unbezahlte Überstunden, keine verlässlichen Arbeitszeiten, schlechte Ausbildungsqualität, Flucht aus Tarifverträgen“, urteilte die Gewerkschaft. „Derzeit sind nur rund ein Drittel der Unternehmen tarifgebunden und zahlen dann meist nur den gesetzlichen Mindestlohn“, sagte ein Sprecher.

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, forderte die Branche auf, mehr zu tun, um die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich während des Lockdowns einen Job außerhalb der Gastronomie gesucht haben, zu ersetzen. „Die werden wir nur zurückgewinnen, wenn wir eine bessere Bezahlung bieten“, betont Haumann. „Da muss es einen kräftigen Schluck aus der Pulle geben.“ Bei den Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften müssten „gute Löhne“ vereinbart werden. Die Betriebe müssten daher ihre Personalkostenbudgets aufstocken. „Und wer das tut, wird seine Preise erhöhen müssen.“

Haumann zeigt sich zuversichtlich, dass Kunden für höhere Preise Verständnis haben werden. Mit seinen vielen kleinen Betrieben könne der Tourismus in Rheinland-Pfalz kein Preisbrecher sein, wohl aber „Qualitätsführer im Wetterstreit der europäischen Urlaubsdestinationen“. Er fügte hinzu: „Qualität, Originalität und Regionalität müssen unser Meeresrauschen und unser Alpenglühen sein, mit dem andere werben.“

Herbe Rückschläge für Tourismus in Rheinland-Pfalz

Unter den Lockdowns hat in Rheinland-Pfalz kaum eine Branche so gelitten wie der Tourismus. Viele Hoteliers, Besitzer von Pensionen und Vermieter von Ferienunterkünften hatten nach ersten Lockerungen der Beschränkungen ihre ganze Hoffnung auf das Sommergeschäft gesetzt. Doch die herbeigesehnte Erholung blieb aus. Im Juni lag die Gästezahl sechs Prozent hinter dem Vorjahr zurück, für den Juli verzeichnete die vorläufige Statistik sogar einen Einbruch von 17,5 Prozent gegenüber dem Monat Juli 2020.

Ein wichtiger Grund dafür könnte sein, dass Menschen, die ihren Urlaub in Rheinland-Pfalz verbringen wollten, ihre Reise nach der Flutkatastrophe Mitte Juli kurzfristig absagten. Dabei erfassten die Stornierungen nach Einschätzung des Statistischen Landesamt nicht nur das besonders hart betroffene Ahrtal, auch die angrenzenden Tourismusregionen wie Eifel, Mosel-Saar und Hunsrück blieben nicht verschont. „Wir sind nach wie vor in einer desaströsen Lage“, sagte Dehoga-Präsident Haumann. Es gebe in der Branche weiterhin „viele gefährdete Existenzen“. Der rheinland-pfälzische Tourismus brauche daher weiter volle Unterstützung der Politik auf Bundes-, Landes und kommunaler Ebene.