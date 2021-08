Einem Vergleichsportal zufolge ist ein weiterer Anstieg nicht ausgeschlossen.

Die Gaspreise für private Haushalte haben im August nach Angaben des Vergleichsportals Verivox ein Fünf-Jahres-Hoch erreicht – und könnten künftig weiter steigen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteile, war Gas zuletzt Anfang 2016 so teuer wie jetzt.

Ein wichtiger Grund für den Anstieg sind die hohen Preise im Großhandel – und die dürften sich letztlich auch auf die Gaspreise für Verbraucher auswirken. „Die niedrigen Stände der Gasspeicher in Deutschland und die weltweit steigende Gasnachfrage haben die Spotmarktpreise für Gas im Laufe des Jahres mehr als verdoppelt“, erklärte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck.

Im Herbst könnten die Preise noch weiter steigen

Für den Herbst werde nun eine „größere Gaspreiswelle“ erwartet. „Denn neben höheren Großhandelspreisen steigt auch der CO2-Preis für fossile Brennstoffe zum Jahreswechsel von 25 auf 30 Euro pro Tonne“, erläuterte Storck. „Diese Kosten geben viele Gasversorger direkt an ihre Kunden weiter.“

Aktuell liegen die Gaskosten für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) nach Angaben von Verivox im Bundesschnitt bei 1258 Euro und damit so hoch wie seit Januar 2016 nicht mehr. Zum Jahresbeginn betrug der durchschnittliche Gaspreis demnach noch bei 1162 Euro. Das entspricht einem Anstieg von über 8 Prozent seit Januar.

Sonderkündigung bei Preiserhöhung möglich

Aufgrund dieser Entwicklung habe kein regionaler Gasversorger für die kommenden Monate Gaspreissenkungen angekündigt, erklärte das Portal. Für August, September und Oktober hätten hingegen bereits 31 regionale Gasversorger Preiserhöhungen von durchschnittlich 9 Prozent angekündigt. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh für ein Einfamilienhaus entspreche dies Mehrkosten von 128 Euro jährlich.

Wer eine Gaspreiserhöhung erhält, kann vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und zu einem günstigeren Gasversorger wechseln. Laut Verivox können Haushalte, die noch im Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers sind, bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh derzeit durchschnittlich 426 Euro pro Jahr einsparen. Einsparmöglichkeiten gibt es vor allem für diejenigen, die in der Grundversorgung sind.

Kosten in Grundversorgung auf „Allzeithoch“

Nach Angaben von Check24 liegt der Gaspreis hier „auf einem Allzeithoch“, wie das Portal am Dienstag mitteilte. Im Juli kosteten demnach 20.000 kWh in der Grundversorgung durchschnittlich 1515 Euro. Im Durchschnitt der 100 größten deutschen Städte könne ein Musterhaushalt beim günstigsten Alternativanbieter jährlich 28 Prozent beziehungsweise 436 Euro weniger als in der Grundversorgung zahlen. „Eine Familie spart leicht einige Hundert Euro, wenn sie aus der Gasgrundversorgung zum günstigsten Alternativanbieter wechselt“, erklärte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24.afp