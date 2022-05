Der Grill, der Campingkocher, aber auch der Gasherd in der Küche oder der Heizpilz brauchen Flüssiggas. Wer sich bevorraten und die Gasflaschen zu Hause lagern möchte, sollte diese Tipps kennen.

Wo kann man Flüssiggas-Flaschen aufbewahren?

Treppenhäuser, Flure, Durchgänge sind nicht geeignet, Schlafzimmer und Keller sind tabu. Auch in Schächten sollte man die Flaschen nicht lagern. Der Lagerungsort müsse oberhalb der Erdgleiche liegen und belüftet sein, so Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas (DVFG). Räume unter Erdgleiche sind nach Expertenangaben Räume, deren Böden allseitig tiefer als ein Meter unter der umgebenden Geländeoberfläche liegen. „Geeignete Orte sind daher gut belüftete Gartenschuppen.“ Oder Garagen. An unbelüfteten Orten kann sich durch undichte Ventile austretendes Gas ansammeln. Das Luft-Gas-Gemisch kann sich entzünden und es hat erstickende Wirkung.

Wie kann man die Flaschen aufbewahren?

„Volle und leere Flaschen mit Flüssiggas dürfen nur aufrecht und stehend gelagert werden. Verschließen Sie unbedingt das Ventil fest und versehen es mit der Schutzkappe“, sagt Markus Lau. Das verhindert, dass das Ventil Schaden nimmt. Wenn die Flasche vom Gerät getrennt wird, sollte man die mitgelieferte Verschlussmutter wieder auf das Ventil aufdrehen.

Bei angebrochenen Flaschen anschließend die Dichtheit der Ventile prüfen. „Beispielsweise mit Lecksuchspray“, so Lau. Ist sie undicht, muss die Flasche ins Freie gebracht und entsorgt werden. Dafür muss laut DVFG der Vertreiber informiert werden. Undichte Flaschen dürfen niemals im Auto zurück zum Händler gebracht werden – es droht Erstickungs- und Explosionsgefahr.

Wie lange kann ich Flüssiggasflaschen lagern?

Es gibt kein generelles Haltbarkeitsdatum. Aber auf die Flaschen wird eine Jahreszahl gedruckt – das ist die nächste Prüffrist. Alle zehn bis 15 Jahre muss eine Prüforganisation den Zustand der Flaschen vor dem nächsten Befüllen ermitteln. „Das Gas wird nicht schlecht und kann auch nach Überschreiten der Prüffrist noch unbesorgt verbraucht werden“, so Experte Lau.

Gibt es Regelungen, wie viel Vorrat man anlegen darf?

Ja, für Privatpersonen gibt es solche Vorschriften. In Räumen, aber auch zum Beispiel im Gartenschuppen beschränkt die „Technische Regel Flüssiggas“ (TRF) die Lagermenge auf eine Flüssiggas-Flasche der Größe fünf oder elf Kilogramm. Zusätzlich darf eine weitere Flasche der gleichen Größen in einem anderen Raum des Gebäudes gelagert werden. Für die Lagerung im Freien ist die Empfehlung: nur eine Flasche je Verbrauchsgerät.

Sollte ich überhaupt auf Vorrat einkaufen?

Der Deutsche Verband Flüssiggas sieht dafür keinen Anlass: „Flüssiggas (LPG) steht versorgungssicher zur Verfügung, da der vielseitige Energieträger aus deutschen Raffinerien, EU-Ländern, Skandinavien und den USA bezogen wird“, so Lau.

Bei Flüssiggas aus Flaschen fürs Grillen zu Hause sowie zum Kochen, Kühlen, zur Warmwasseraufbereitung und zum Heizen im Wohnmobil handelt es sich um das sogenannte „Liquefied Petroleum Gas“ oder kurz LPG. Meist ist das Propan, selten sind die Flaschen laut DVFG mit Butan gefüllt.