Erdgas deckt in Rheinland-Pfalz rund 38 Prozent des Primärenergieverbrauchs. Dieser Anteil ist im bundesweiten Vergleich deutlich überdurchschnittlich. Das hat besonders mit einer Branche zu tun.

Im Vergleich: In ganz Deutschland deckt Erdgas rund ein Viertel des Primärenergieverbrauchs, 2019 waren es exakt 25 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit.

Vergleichsweise viel Erdgas wird in Rheinland-Pfalz für sogenannte nicht-energetische Zwecke benötigt, insbesondere als Grundstoff in der für die rheinland-pfälzische Wirtschaft sehr bedeutenden Chemie-Industrie (Anteil am Gesamtumsatz der Industrie 2019: 29 Prozent) – allen Unternehmen voran die BASF in Ludwigshafen. Der Anteil des nicht-energetischen Verbrauchs am gesamten Erdgasverbrauch belief sich 2019 auf 16 (Deutschland: 4,5) Prozent.

Hauptenergieträger für die Stromproduktion

In Rheinland-Pfalz ist Erdgas der Hauptenergieträger bei der Stromproduktion. Der Anteil lag 2019 bei 45 Prozent, in Deutschland bei 15 Prozent. Erneuerbare Energieträger wie Windkraft und Fotovoltaik kamen 2019 zusammen auf 51 (Deutschland: 40) Prozent. Für die Stromproduktion in Deutschland sind im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz zudem Kohle und Kernkraft von Bedeutung (29 und 12 Prozent). Die rheinland-pfälzische Stromerzeugung deckte 2019 etwa 75 Prozent des Eigenbedarfs.