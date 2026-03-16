Ein griechischer Konzern hat die Produktion des begehrten Metalls Gallium aufgenommen. Es wird etwa für Smartphones oder Solarzellen benötigt.

Der griechische Konzern Metlen Energy & Metals SA hat mit der industriellen Produktion des seltenen Metalls Gallium begonnen. Bislang dominiert China mit rund 98 Prozent die weltweite Herstellung.

Das silbrig-blau schimmernde Metall steckt in Smartphones, Satelliten, Solarzellen, LEDs und Computerchips. Vor allem in der 5G-Technologie sind Galliumverbindungen wegen ihrer besonderen Hochfrequenzeigenschaften unverzichtbar. Auch bei der Herstellung von Hochleistungsoptiken für Raumfahrt und Rüstung spielt der Rohstoff eine zentrale Rolle.

EU meist aus China versorgt

Weltweit werden jährlich etwa 800 Tonnen Gallium produziert. Nach Angaben des U.S. Geological Survey entfallen 98,4 Prozent der globalen Produktion auf China. Die Europäische Union bezog 2024 laut Eurostat 73 Prozent ihrer Galliumimporte aus China, weitere 13 Prozent aus Kanada und 11 Prozent aus Russland.

Das soll sich nun ändern. Seit Mitte Februar produziert Metlen das Metall in industriellem Maßstab. „Unser Team hat die ersten fünf Kilogramm Gallium in unseren Anlagen produziert – nicht im Labor, sondern in der industriellen Fertigung“, schrieb Konzernchef Evangelos Mytilineos kürzlich auf LinkedIn. Der 71-Jährige ist Chairman, CEO und Großaktionär des Konzerns. Er hat das 1908 gegründete Familienunternehmen zu Griechenlands größtem Mischkonzern mit Aktivitäten in mehr als 30 Ländern ausgebaut. Nun strebt Metlen eine Schlüsselrolle bei der europäischen Galliumversorgung an. Mytilineos spricht von einem „Meilenstein für die Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen“.

Die Produktion soll jetzt zügig hochgefahren werden. „2027 werden hoffentlich die ersten fünf bis zehn Tonnen verfügbar sein“, kündigt der Konzernchef an. Für das Jahr 2028 erwartet er eine volle Jahresproduktion von rund 50 Tonnen – genug, um nahezu den gesamten aktuellen EU-Bedarf zu decken.

Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Bauxit

Gallium wird nicht als eigenständiges Erz abgebaut, sondern fällt überwiegend als Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Bauxit zu Aluminium an. Hier liegt Metlens strategischer Vorteil: Zum Konzern gehört Aluminium of Greece, Europas größter vertikal integrierter Produzent von Bauxit, Tonerde und Aluminium. Das Unternehmen betreibt in der griechischen Provinz Böotien Bauxitminen sowie ein großes Aluminiumwerk an der Küste. Der dort geförderte Bauxit enthält vergleichsweise viel Gallium – allerdings liegt der Anteil noch immer unter einem Promille, was die Gewinnung energie- und arbeitsintensiv macht.

Noch 2010 wurde der Weltmarkt zu etwa gleichen Teilen aus den GUS-Staaten, China und Europa beliefert. Dann baute China seine Kapazitäten massiv aus und verdrängte mit niedrigen Preisen zahlreiche Wettbewerber. 2023 führte Peking Exportkontrollen für Gallium und Germanium ein – ein weiteres kritisches Metall, das überwiegend in China produziert wird. Damit reagierte die chinesische Führung auf westliche Exportbeschränkungen für Mikrochips. Exporteure mussten fortan Sondergenehmigungen beantragen; die Ausfuhren kamen im Sommer 2023 zeitweise nahezu zum Erliegen. Zwar exportiert China inzwischen wieder Gallium, doch die Abhängigkeit Europas ist deutlich geworden.

Ab 2028 wollen die Griechen nach eigenen Angaben nahezu den gesamten Bedarf der Europäischen Union decken. Ein bedeutender Abnehmer sitzt in Sachsen: Die Freiberger Compound Materials GmbH stellt Wafer für Mikrochips her. Rohstoffexperten rechnen in den kommenden Jahrzehnten mit einem weiter steigenden Bedarf – insbesondere durch Zukunftstechnologien wie Dünnschicht-Photovoltaik und Hochfrequenzelektronik.

Hunderte Millionen investiert

Metlen investiert derzeit 295,5 Millionen Euro, um die Bauxitförderung in Böotien auf zwei Millionen Tonnen jährlich und die Tonerdeproduktion auf 1,25 Millionen Tonnen zu erhöhen. Dadurch soll eine Gallium-Ausbeute von bis zu 50 Tonnen pro Jahr erreicht werden. Die Gewinnung erfolgt nach einem firmeneigenen, patentierten Verfahren mit geringem ökologischen Fußabdruck. Mytilineos nennt es „griechische Industrieinnovation vom Feinsten“.

Unterstützt wird das Projekt der Griechen von der Europäischen Investitionsbank (EIB), die im Rahmen des Re-Power-EU-Programms einen Kredit über 90 Millionen Euro gewährt. EIB-Vizepräsident Yannis Tsakiris bezeichnet das Vorhaben als „wichtigen Schritt für die strategische Autonomie der Europäischen Union und die Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen“.

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