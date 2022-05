Seit Adobe seine Klassiker nur noch im Abonnement anbietet, suchen Anwender nach günstigeren Angeboten zum Festpreis. In die Lücke ist das englische Unternehmen Serif mit seinem Trio aus Affinity Photo, Designer und Publisher gestoßen.

Seit 2019 gibt es das Software-Trio im Komplettpaket für Mac und PC. Das Bundle zum Einmalkaufpreis war schon immer günstig und ist jetzt zum Dumpingpreis im Angebot.

Wer seine Bilder am Rechner bearbeitet und mehr Funktionen als in einer einfachen App will, stößt schnell auf Photoshop von Adobe. Und schreckt meist beim Abopreis zurück. Es gibt Alternativen, auch kostenlose, wie das bewährte Gimp. Das sind aber Stand-alone-Lösungen, die nur zur Bildbearbeitung taugen. Adobe dagegen hat seine Programme immer besser vernetzt und zu einer echten Arbeitsinsel vereinigt. Zwischen Bildbearbeitung, Vektorzeichnung und Gestaltung gibt es komfortable Übergänge. Genau diese Synthese hatte auch Serif bei der Entwicklung seines Programmpakets im Hinterkopf. Und so lassen sich Objekte und Bilder zwischen den drei Serif-Programmen ohne Probleme importieren und exportieren. Affinity Photo nimmt dabei die Stelle von Photoshop, Affinity Designer die von Illustrator, dem Zeichenprogramm ein. Wer seine Bilder von der Digitalkamera im RAW-Format speichert, kann sich bei Affinity Photo eine komplette Bildbearbeitungspalette inklusiver professioneller Objektivkorrektur freuen.

Für Einsteiger und Profis

Affinity Publisher, das 2019 hinzukam, fällt die anspruchsvollste Rolle zu. Denn es tritt gegen Adobe InDesign an, das Programm, mit dem auch professionelle Anwender alles von der Einladungskarte, einem Flyer oder Poster, der Vereinszeitung bis zur kompletten Zeitschrift gestalten und zum Druck weitergeben. Serif gelang es sofort, eine Software vorzulegen, mit der sowohl Einsteiger wie Profis schnell zurechtkommen. Sie wirkt nicht überladen, bietet aber dennoch alle Einstellungsoptionen für anspruchsvolle Aufgaben. Beispielsweise lassen sich beliebige PDF mit Texten und Bildern importieren, sodass alle Elemente des PDF separat bearbeitet und zu einem neuen Dokument arrangiert werden können. InDesign-Dokumente lassen sich ebenfalls importieren, wenn sie im bewährten IDML-Format vorliegen.

Arbeitserleichternd ist der Umgang mit sogenannten Templates, also Musterdokumenten. Hat man beispielsweise eine Vorlage für einen Werbeflyer erstellt, lässt sich das Muster in allen drei Programmen direkt öffnen und bearbeiten. Hat man in Affinity Photo die Bilder optimiert, wird das aktualisierte Dokument direkt an den Publisher weitergereicht. Serif nennt diese Vernetzung „Studio Link“. Das spart Zeit, und man bewahrt den Überblick, weil man „eigentlich“ nur mit einem Dokument arbeitet. Wer beispielsweise seine Geschäftsausstattung mit Visitenkarte, Briefpapier und anderen Dokumenten mit den gleichen Farben und Schriften verwenden will, hat es auch leicht, denn es lassen sich mehrere Dokumente in einer gemeinsamen Publisher-Datei zusammenführen. Änderungen wirken sich dann sofort auf alle eingebetteten Einzeldokumente aus.

Video-Tutorials bieten Hilfe

Bei aller Funktionsvielfalt: Das Programmpaket ist kein Ressourcenfresser. Für die Installation braucht es keinen superschnellen Profirechner. Serif hat sich bei der effizienten Programmierung viel Mühe gegeben. Serif arbeitet darüber hinaus permanent an Updates für seine Programme. Unter Windows gibt es beim Programmstart einen Hinweis, dass eine neue Version vorliegt. Die Installation erfolgt bei Zustimmung automatisch.

Wer sich in die Feinheiten der Programme einarbeiten will: Auf der Website von Serif gibt es eine Reihe von gut gemachten Video-Tutorials. Sie sind zwar in englischer Sprache eingesprochen, es gibt aber deutsche Untertitel.

Apps mit vielen Funktionen

Zu den Preisen: Alle drei Programme waren bisher für jeweils 54,99 Euro auf der Website affinity.serif.com herunterzuladen. Diese Festpreise ohne weitere Abo-Optionen sind aktuell im Rahmen einer Rabattaktion um 50 Prozent gesenkt, so dass die Programme nur noch je 26,99 kosten. Wer auf einem schnellen iPad arbeitet, für den sind auch die zwei Apps zu empfehlen: Der Affinity Designer ist derzeit von 21,99 auf nur 9,99 Euro herabgesetzt. Das Gleiche gilt für Affinity Photo. Der Photoshop-Konkurrent erlaubt sogar, Photoshop-Bilder mit Ebenen und Smart Objects zu importieren. Beide Apps bieten einen immensen Funktionsreichtum, sind aber dank übersichtlicher Bedienoberfläche bequem zu nutzen.