Der Schmierstoffkonzern Fuchs SE hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Ergebnis leicht gesteigert. Die Dividende soll zum 24. Mal in Folge erhöht werden.

Der Fuchs-Konzern, größter unabhängiger Schmierstoffhersteller der Welt, kann als Paradebeispiel für ein Unternehmen gelten, das bei vielen Medien als eher langweilig gilt, weil es das Publikum schon seit Jahrzehnten an gute (aber für viele unspektakulär klingende) Nachrichten und Zahlen gewöhnt hat. Hinter denen steckt aber eigentlich eine spektakuläre Erfolgsgesichte. Ein Beispiel dafür ist die Dividendenpolitik. Auch in diesem Jahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung vor – und zwar zum 24. Mal hintereinander. In diesem Jahr soll die Dividende für das Jahr 2025 um rund 5 Prozent auf 1,23 (Vorjahr: 1,17) Euro je Vorzugsaktie und 1,22 (Vorjahr: 1,16) Euro je Stammaktie steigen.

Vorstandschef Stefan Fuchs sagte am Freitag in Mannheim: „2025 war aus geopolitischer Sicht ein anspruchsvolles Jahr. Neben zahlreichen Kriegen war insbesondere die US-amerikanische Zollpolitik eine Herausforderung. In unserem Heimatmarkt Deutschland belasteten hohe Energiepreise sowie eine mit Absatzrückgängen kämpfende Automobilindustrie. Daneben werteten viele für uns relevante Währungen gegenüber dem Euro ab.“ Trotz des schwierigen Marktumfelds habe Fuchs den Umsatz auf 3,563 (Vorjahr: 3,525) Milliarden Euro gesteigert. Das Ergebnis von Zinsen und Steuern (Ebit) stieg leicht auf 435 (Vorjahr: 434) Millionen Euro. Die Investitionen stiegen um rund 13 Prozent auf 90 (Vorjahr: 80) Millionen Euro.

Mehr Mitarbeiter in Mannheim

Die Anzahl der Mitarbeiter stieg zum Bilanzstichtag am 31. Dezember weltweit auf 6879 (Vorjahr: 6781). Am Konzernsitz in Mannheim wuchs die Belegschaft auf 1100 (Vorjahr: 1067) Mitarbeiter, am Standort Kaiserslautern blieb sie mit 357 (Vorjahr: 358) nahezu stabil.

Konzernchef Stefan Fuchs sagte dazu: „Die dezentrale Organisationsform von Fuchs sowie das flächendeckende Netz von Werken und Landesgesellschaften haben sich als Erfolgsfaktor bewiesen. Wir sind in allen großen Märkten nach dem Prinzip ,local for local’ aktiv. Das versetzte uns in die Lage, trotz dieses herausfordernden Umfelds das bisher höchste Konzernergebnis des Vorjahres erneut zu erwirtschaften und unterstreicht das robuste Geschäftsmodell unserer Firma. Damit ist die Basis gelegt, um 2026 einen Umsatz von um die 3,7 Milliarden Euro sowie ein Ebit von um die 450 Millionen Euro zu erwirtschaften. Bei diesem Ausblick haben wir keine signifikante Verbesserung oder Verschlechterung des ökonomischen Marktumfelds unterstellt.“