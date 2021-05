Nach einem unerwartet starken dritten Quartal ist der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub für den Rest des Jahres 2020 „verhalten optimistisch“.

Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs und Finanzchefin Dagmar Steinert verwiesen am Dienstag in Mannheim darauf, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im dritten Quartal mit 91 Millionen Euro sogar über dem Vorjahreswert von 89 Millionen Euro lag. Unerwartet gut sei vor allem der September gewesen. In den ersten neun Monaten lag das Ebit mit 203 Millionen Euro noch 17 Prozent unter Vorjahr, der Umsatz mit 1,74 Milliarden Euro 11 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Ebit-Marge sank auf 11,7 (Vorjahr: 12,6) Prozent. Die Ende Juli unter dem Eindruck des Corona-bedingt schwachen zweiten Quartals abgegebene Ebit-Prognose für das laufende Geschäftsjahr von minus 25 Prozent hat der Konzern auf minus 15 Prozent angehoben.

Fuchs und Steinert verwiesen darauf, dass der freie Cashflow vor Akquisitionen im Dreivierteljahr mit 122 Millionen Euro deutlich höher war als im Vorjahr mit 94 Millionen Euro. Dies lag allerdings nicht zuletzt an den auf 89 (Vorjahr: 103) Millionen Euro gesunkenen Investitionen. Für Akquisitionen wurde mit 95 (Vorjahr: 10) Millionen Euro deutlich mehr ausgegeben.

Mehr Mitarbeiter in Kaiserslautern

Die Anzahl der Mitarbeiter lag weltweit zum Quartalsbilanzstichtag am 30. September bei 5751, das waren 124 mehr als am Jahresende 2019. Am Konzernsitz in Mannheim wurden mit 982 exakt so viele Mitarbeiter beschäftigt wie Ende 2019, am Standort Kaiserslautern stieg deren Anzahl bei der Tochter Fuchs Lubritech von damals 343 auf nun 354. Laut Firmenchef Stefan Fuchs hat der Konzern in diesem Jahr rund 25 Millionen Euro in den Bau einer neuen Polyharnstoff-Spezialfettanlage in Kaiserslautern investiert, die in der ganzen Fuchs-Gruppe einzigartig sei.

Fuchs Petrolub hat das Unternehmen PolySi Technologies in Sanford (US-Bundesstaat North Carolina) übernommen. Der Spezialist für Silikonfette erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund 7,6 Millionen Euro und beschäftigt 21 Mitarbeiter.