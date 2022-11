Ist der Weihnachtsmann Fußball-Fan? Man kann es nur für ihn hoffen. Denn in den nächsten Wochen wird Santa Claus sich die Aufmerksamkeit mit der Fußball-WM teilen müssen.

Wegen der WM in Katar konkurrieren im Werbefernsehen, in den Einkaufszentren und Supermärkten erstmals zwei sonst säuberlich getrennte Mega-Events um die Aufmerksamkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher: Fußball und Weihnachten. Es ist ein Duell Bier gegen Glühwein, Chips gegen Lebkuchen, WM-Trikot gegen Weihnachtsmannmütze.

Doch dürfte es ein ungleicher Kampf sein. Tatsächlich hat es König Fußball in diesem Jahr schwerer als sonst, die Herzen der Menschen und die Verkaufsflächen im Einzelhandel zu erobern. Eine Umfrage der Marketing-Agentur UGW unter rund 1000 Kunden im Lebensmittelhandel ergab, dass für fast die Hälfte (46,3 Prozent) von ihnen eine Fußball-WM einfach nicht in die Vorweihnachtszeit passt. Nur jeder Vierte glaubt demnach, dass man Weihnachtsstimmung und WM-Euphorie kombinieren kann.

Glühwein zum Fußball ist für viele unvorstellbar

Lebkuchen und Glühwein zum Spiel sind für fast 40 Prozent der Befragen unvorstellbar. „Für den Handel ist das Zusammenfallen der beiden Groß-Events ein Umsatzkiller“, ist der Handelsexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf überzeugt. „Sonst waren das immer sauber getrennte Kaufanlässe, aber jetzt vermischt sich das. Und damit fährt der Handel schlechter, denn unter dem Strich wird so weniger ausgegeben.“ Außerdem müssen sich Hersteller und Händler entscheiden, wofür sie ihr Werbegeld und ihre Aktionsflächen verwenden. Steigert in den kommenden Wochen eher der Appell an die Fußball-Begeisterung der Kunden die Kauflust oder funktioniert am Ende die traditionelle Weihnachtsdekoration doch besser?

Experte: Weihnachtsaktionen werden dominieren

UGW-Geschäftsführer und Marketingexperte Gernot Lingelbach hat keinen Zweifel über den Ausgang dieser Abwägung. „Die Entscheidung wird sehr eindeutig zugunsten von Weihnachten fallen“, meint er. In den Läden würden in den kommenden Wochen die vertrauten Winter-Weihnachtsaktionen dominieren.

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Deutschlands Handelskonzernen scheint das zu bestätigen. „Das Weihnachtsgeschäft ist wesentlich bedeutender als die WM“, betonte etwa ein Rewe-Sprecher. Der Handelsriese geht davon aus, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr auf geringeres Interesse stößt als frühere Großturniere. Auch weil das umstrittene Turnier in Katar in eine Zeit fällt, in der sich Handel und Kunden auf Weihnachten vorbereiteten. Rewe will deshalb nicht so viel Aufhebens um das Fußballevent machen wie sonst.

Immerhin Sammelalben gibt es wieder

Immerhin: Die beliebten Rewe-WM-Sammelbilder und -alben gibt es auch in diesem Jahr wieder.

Der Discounter Aldi plant überhaupt keine Aktionen zur am Sonntag beginnenden Fußball-WM. „Es wird lediglich ein kleines, sehr ausgewähltes Sortiment mit Fußballmotiven geben“, hieß es dort.