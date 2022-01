Tulpen für einen Blumenstrauß sind dann noch frisch, wenn sie sich fest anfühlen und die Schnittstellen an den Enden der Stängel nicht trocken und weiß sind.

Darauf weist die Tulip Promotion Netherlands hin, ein Zusammenschluss von über 500 Tulpenzüchtern und Tulpenproduzenten aus den Niederlanden. Wer sich nicht allein auf diese Merkmale verlassen will, sollte die Blätter und Stängel leicht aneinander reiben. Quietscht es, sei das ein „untrügliches Zeichen für Frische“, so die Experten. Am besten wählt man beim Kauf auch noch Blüten, die geschlossen sind, aber bereits etwas Farbe zeigen. Komplett grüne Knospen seien hingegen noch zu unreif und entwickeln sich eventuell nicht mehr optimal bei uns zu Hause.

