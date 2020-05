Der Technologiekonzern Freudenberg, der in Kaiserslautern einen Standort mit rund 600 Mitarbeitern hat, ist jetzt Eigentümer des Unternehmens Low & Bonar PLC, London. Es handelt sich um einen weltweit tätigen Hersteller von technischen Textilien, der 1903 gegründet wurde. Was die Komplettübernahme der Aktien kostete, teilte Freudenberg nicht mit. Die Notierung der Papiere von Low & Bonar PLC an der Londoner Börse werde heute Morgen eingestellt, hieß es weiter. Durch die Übernahme habe die Geschäftsgruppe Freudenberg Performance Materials 35 Produktionsstätten in Asien, Europa und Nordamerika und beschäftige rund 5500 Mitarbeiter.

Freudenberg sieht sich als Pionier in der Spinnvliesproduktion und will seinen Kunden in den Sektoren Bauwirtschaft, Innenausbau, Heimtextilien und Automobil nun eine breitere Produktpalette bieten.