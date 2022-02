Der Gesundheitskonzern Fresenius, zu dem auch ein großes Werk in St. Wendel gehört, wird die Folgen der Pandemie so schnell nicht los. Während es in den Kliniken wieder aufwärtsgeht, bremste die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Gewinneinbruch die Erholung des Mutterkonzerns im vergangenen Jahr aus.

Das Fresenius-Werk im saarländischen St. Wendel zählt rund 2000 Beschäftigte. Der Konzern ist seit Ende der 1970er Jahre an dem Standort vertreten, der westlich des Kreises Kusel liegt. Dort werden medizinische Produkte hergestellt wie künstliche Nieren für die Dialyse und medizinische Kunststoff-Einmalartikel für die Nierenersatztherapie. St. Wendel ist auch ein Forschungsstandort des Konzerns.

Auch 2022 werde Corona noch spürbare Belastungen bringen, teilte Fresenius am Dienstag in Bad Homburg mit. Während der begonnene Sparkurs Früchte trägt, kann sich Fresenius-Chef Stephan Sturm im Fall großer Übernahmen neue Geldquellen vorstellen. Er schließt auch eine neue Konzernstruktur nicht mehr aus – inklusive des Verkaufs oder Börsengangs von Geschäftssparten. FMC hat den Abbau von weltweit 5000 Jobs angekündet. In den kommenden Jahren sollen auch 500 bis 750 Stellen in Deutschland entfallen.

Anstieg des Gewinns angestrebt

Sturm sprach bei der Vorlage der Zahlen für 2021 von einem „herausfordernden und dennoch erfolgreichen Jahr“. Der Konzern habe im vierten Quartal einen ordentlichen Endspurt hingelegt und komme bei der Umsetzung seines Spar- und Effizienzprogramms schneller voran als geplant. Sturm rechnet mit weiteren Belastungen durch die Pandemie, erwartet aber, dass die Anzahl der Corona-Fälle vom Frühjahr an sinkt.

Der Umsatz von Fresenius wuchs im vergangenen Jahr um 3 Prozent auf 37,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Konzernergebnis kletterte um 4 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Dem Blutwäschespezialisten FMC machte indes die hohe Sterblichkeit seiner Patienten in der Pandemie zu schaffen. Ebenso stiegen die Kosten. Bei leicht sinkendem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro brach der Gewinn um 25 Prozent auf gut 1 Milliarde Euro ein. Trotz der Belastungen strebe der Konzern dieses Jahr eine Rückkehr zu Gewinnwachstum an, sagte FMC-Chef Rice Powell. Im vierten Quartal profitierte Fresenius, Deutschlands größter Krankenhausbetreiber, von guten Geschäften. Die rund 90 Helios-Kliniken in Deutschland registrierten steigende Patientenzahlen.