Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Dax-Rallye steht bislang in starkem Kontrast zur schwachen Konjunktur. Jetzt gibt es endlich Anzeichen für eine Trendwende.

Die Aussicht auf sinkende Zinsen hält die Rekordjagd an den Börsen am Laufen, kommt nun auch die Konjunktur in Gang? Mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex sendete bereits einer der wichtigsten Frühindikatoren