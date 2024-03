Durch starke Verschmutzungen sinkt der Ertrag einer Solaranlage um 10 bis 15 Prozent. Hauseigentümer sollten deshalb im Frühling einen Solaranlagencheck durchführen lassen.

Das heißt es im Informationsprogramm „Zukunft Altbau“, das vom Umweltministerium Baden-Württemberg gefördert wird. Der Check sorge dafür, dass die Stromerträge die Prognosewerte erreichen. Laub, Pollen, Feinstaub, Moos, Flechten oder Vogelkot, die sich im Herbst und Winter ansammeln können, sollten entfernt werden. Den Solarcheck sollten Fachleute durchführen, rät „Zukunft Altbau“ – ein Gang aufs Dach auf eigene Faust kann gefährlich sein. Die Kosten ließen sich von der Steuer absetzen. Die meisten Photovoltaikanlagen verfügen über eine App oder Website, die den aktuellen Zustand der Anlage und den Stromertrag zeige. Ein Vergleich mit den Vorjahren oder mit lokalen Vergleichswerten aus dem Internet gebe Hinweise.

Batteriespeicher nicht in die kalte Garage

Batteriespeicher sind vergleichsweise wartungsarm, doch die Temperatur sollte nicht unter dem Gefrierpunkt und auch nicht deutlich über 20 Grad liegen. So leben die Akkus am längsten. Warme Heizungsräume oder kalte Garagen sind daher für einen Batteriespeicher ungeeignet.

Fehlerhafte Stellen an den Modulen lassen sich laut Mitteilung mit Thermografieaufnahmen etwa per Drohne sichtbar machen. Bei einer Solarthermieanlage müsse sich die Leitung, die vom Kollektor kommt, an einem sonnigen Tag wärmer anfühlen als die hinführende. Der Handtest zeige, dass die Anlage funktioniere – aber nicht, wie gut. Darüber gebe ein Blick auf den Wärmemengenzähler Aufschluss mit Vergleich zum Vorjahr. Bei störungsfreiem Betrieb brauche es nicht jedes Jahr eine Wartung, für die jetzt die ideale Zeit sei. Rund 80 Prozent des Ertrags einer Photovoltaikanlage werden von März bis September erzeugt.