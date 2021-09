Das Ifo-Institut hat seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft wegen der anhaltenden Lieferengpässe in der Industrie deutlich gesenkt. In diesem Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung nur um 2,5 Prozent zulegen – 0,8 Prozentpunkte weniger als noch im Juni vorhergesagt: „Die ursprünglich für den Sommer erwartete kräftige Erholung nach Corona verschiebt sich weiter“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Mittwoch. Obwohl die Auftragsbücher voll seien, „schrumpft die Produktion der Industrie als Folge von Lieferengpässen bei wichtigen Vorprodukten.“ Die weltweite Nachfrage habe viele Hersteller von Vorprodukten an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht.