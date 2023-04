Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die saarländische Landesregierung rechnet damit, dass der Autohersteller Ford in dieser Woche mitteilen wird, welcher Standort den unternehmensinternen Wettbewerb um die künftige Produktionsstätte für ein Elektromodell gewinnt.

Ford hatte seine Werke in Saarlouis im Saarland und Valencia in Spanien in ein Rennen geschickt und so versucht, auch Zugeständnisse der Belegschaft und der jeweiligen Regionalregierung zu erreichen.