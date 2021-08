Wegen Corona sind viele Leute oft daheim – das wissen auch Inkasso-Betrüger. Mit gefälschten Schreiben machen sie Druck, um für eine angebliche Teilnahme an Gewinnspielen, Telefon-Erotik oder Wahrsagerei abzukassieren. Worauf Betroffene achten sollten.

In der Regel warnen Verbraucherschützer vor unseriösen Machenschaften einer Branche – doch beim Thema Inkasso sieht sich nun der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) selber in der Pflicht. Ihm zufolge hat die Anzahl fingierter Zahlungsaufforderungen „in den unsicheren Zeiten der Pandemie“ weiter zugenommen.

Hauptsächlich für Gewinnspiel-Forderungen hat der Verband Fälschungen registriert. Auch über Rechnungen, die sich auf Telefon-Erotik- und Wahrsage-Dienste beziehen, liegen den Verbraucherzentralen viele Beschwerden vor. In jedem Fall gilt: Ist eine Forderung berechtigt, muss sie beglichen werden – aber nur dann.

Wie läuft die Masche ab?

Die Fake-Schreiben kommen klassisch per Post, per Mail oder SMS und beinhalten Drohungen mit sofortiger Zwangsvollstreckung bei ausbleibender Zahlung. In einem der typischen Briefe heißt es etwa, dass das Arbeitslosengeld, die Rente, Bankguthaben und Versicherungen gepfändet würden.

Gegen den Absender habe der BDIU Strafanzeige erstattet, da er unerlaubt das Verbandslogo nutzte, teilte ein Verbandssprecher auf Anfrage mit. „Wegen der aggressiven Formulierungen bekommen es viele Menschen mit der Angst zu tun“, bestätigt Jennifer Kaiser, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Nach ihren Erfahrungen folgen die fingierten Gewinnspiel-Forderungen nach unerlaubten Telefonanrufen, in denen Fremde „etwas von Gewinnchancen erzählen oder gar nicht richtig zu verstehen sind“. Ihr Rat: „Davon sollte sich niemand beeindrucken lassen. Wer keinen Vertrag abgeschlossen hat, muss auch nicht bezahlen.“

Wie ist das bei Erotik?

Gefälschte Inkasso-Schreiben für Telefon-Erotik stammen der Verbraucherzentrale zufolge derzeit vermehrt aus Prag – in immer identischem Aussehen, nur der Absendername ändere sich. Die Rechnung belaufe sich meist auf 100 bis 200 Euro. „Viele schämen sich, in der Familie oder mit Bekannten darüber zu sprechen, und bezahlen lieber schnell, auch wenn sie das nicht müssten“, sagt Verbraucherschützerin Kaiser.

Was hat es mit der Wahrsagerei auf sich?

Den Betroffenen wird unterstellt, Dienste mit Astrologie, Horoskopen oder Tarotkarten in Anspruch genommen zu haben, berichtet das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl. Ein Stuttgarter Inkassobüro verlange die Bezahlung von fast 300 Euro und drohe mit Gerichtsverfahren oder Zwangsvollstreckung, heißt es in einer aktuellen EVZ-Mitteilung. Die Wahrsagerin, um die es angeblich geht, stamme entweder aus Ungarn oder dem Vereinigten Königreich.

Betroffene sollten nicht bezahlen, „egal, wie unverschämt die Inkasso-Schreiben ausfallen“, rät das EVZ. Zunächst müsse das Unternehmen nachweisen, dass ein Vertrag abgeschlossen wurde. Selbst wenn jemand einen solchen Wahrsagedienst nutzte, müsse er nur bezahlen, „wenn er über die Kostenpflichtigkeit und die Höhe der anfallenden Kosten informiert wurde“. Einen Musterbrief zum Vertragswiderruf stellt das EVZ unentgeltlich bereit: www.evz.de.

Woran erkenne ich Fälschungen?

Der BDIU empfiehlt eine Plausibilitäts- und Echtheitsprüfung. Plausibilität: Korrekt arbeitende Inkasso-Unternehmen nennen dem Verband zufolge die Gläubigerin, bei der ein Rechnungsbetrag offensteht, sowie den Grund der Forderung samt Angaben zu den Kosten. Die Empfänger eines Schreibens sollten sich im ersten Schritt fragen, ob sie etwas bestellt haben, was der Aufforderung entspricht. Bleiben Unklarheiten, könne das Unternehmen direkt kontaktiert werden. Echtheit: Laut BDIU verwenden die Betrüger oft Fantasie-Firmennamen. Deshalb sollte unter www.rechtsdienstleistungsregister.de überprüft werden, ob das Inkasso-Unternehmen behördlich zugelassen ist. „Findet sich der Absender der Zahlungsaufforderung hier nicht, antwortet man ihm auch nicht, es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Betrugsversuch“, so der BDIU-Sprecher.

Ein Inkasso-Check ist möglich.

Manche Leute bezahlen eine Forderung möglicherweise auch dann, wenn sie sich der Angemessenheit der berechneten Inkassokosten nicht sicher sind. Im Internet bieten die Verbraucherzentralen einen sogenannten Inkasso-Check an, der eine rechtliche Ersteinschätzung des Schreibens erlauben soll: www.verbraucherzentrale-rlp.de/inkasso-check.

Sind Inkasso-SMS/Mails erlaubt?

Die meisten Mahnschreiben versenden Inkassofirmen nach wie vor mit der klassischen Post. Das bedeutet dem BDIU zufolge aber nicht, dass Mahnungen per Mail oder SMS „per se unseriös sind“. Wenn eine Forderung beispielsweise auf einer Online-Bestellung beruht, dann könne auch die Zahlungserinnerung mit Mail erfolgen. Aber Vorsicht auch hier: Seit Beginn der Pandemie hat der BDIU „gut doppelt so viele“ Beschwerden über sogenannte Identitätsdiebstähle im Internet registriert. Nach einem solchen Diebstahlsdelikt können Betrüger unter dem Namen ihres Opfers in Onlineshops bestellen. „Manche Geschädigte bemerken das erst, wenn aus diesen Fällen Inkasso-Schreiben resultieren“, so der Verband.