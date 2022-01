Im vergangenen Jahr hat die Corona-Krise die Passagierzahlen im deutschen Luftverkehr erneut stark beeinflusst. Es gab zwar – außer im innerdeutschen Verkehr – einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen blieben aber deutlich unter dem Niveau von 2019.

So stiegen die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen im Vergleich zum Vorjahr um 27,3 Prozent auf 73,6 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Das war aber nur ein knappes Drittel (32,4 Prozent) des Volumens aus dem Rekordjahr 2019.

Während sich der Europaverkehr im Sommer deutlich erholte, gab es auf Inlandsflügen im Jahr 2021 sogar 19,3 Prozent weniger Passagiere als noch ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2019 gab es damit einen Rückgang um 79,6 Prozent von 23,1 Millionen (2019) auf nur noch 4,7 Millionen (2021). In der gleichen Zeit gab es bei Auslandsflügen einen Rückgang um 66,2 Prozent. Bei Interkontinentalflügen war der Rückgang mit 75,4 Prozent deutlich stärker als bei Flügen zu europäischen Zielen mit 63,7 Prozent. In der Pandemie waren viele Ziele gar nicht oder nur unter strikten Vorgaben erreichbar. Entsprechend wenige Flüge wurden überhaupt angeboten.

Im Vergleich zum Vorjahr legte der Interkontinentalverkehr 2021 um 6,7 Prozent auf insgesamt 10,8 Millionen Passagiere zu. Zuwächse gab es demnach insbesondere bei Reisen in afrikanische Länder (plus 12,3 Prozent) und nach Amerika (plus 25,4 Prozent).

Ganz anders als im von der Corona-Pandemie gebeutelten Passagierverkehr ist die Situation bei der Luftfracht, die auch von den massiven Problemen in der internationalen Schifffahrt profitierte. Die in Deutschland abgefertigte Menge einschließlich der Luftpost stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,5 Prozent auf 5,3 Millionen Tonnen. Obwohl in den deutlich reduzierten Flugplänen Zulademöglichkeiten in Passagiermaschinen fehlten, übertraf die Menge auch den Wert aus dem Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie um 12,7 Prozent.

Luftfahrtbranche in schweren Turbulenzen