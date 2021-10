Das Fernbusunternehmen Flixbus kauft das angeschlagene US-Traditionsunternehmen Greyhound – eine Ikone in den USA.

Der Flixbus-Betreiber Flixmobility zahlt dem britischen Transportkonzern Firstgroup nach eigener Angabe vom Donnerstag 46 Millionen Dollar (rund 39,5 Millionen Euro). Fernbusse hätten eine „hervorragende Umweltbilanz“; der Verkehrsträger werde für eine nachhaltige Mobilitätswende weltweit entscheidend sein, begründete Flixmobility seine Expansionspläne. „Menschen in ganz Nordamerika wünschen sich völlig zu Recht erschwingliche und nachhaltige Reisealternativen zum privaten Auto“, sagte Flixmobility-Chef André Schwämmlein. Flixbus ist der größte Fernbusanbieter Europas und seit 2018 auch in den USA aktiv. Greyhound verbindet aktuell 2400 Ziele in Nordamerika mit fast 16 Millionen Fahrgästen pro Jahr. Das Kanada-Geschäft hat Greyhound aufgegeben.