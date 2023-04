Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während in westlichen Demokratien stets eine Wahl ansteht, die Politiker zu kurzfristigem Handeln verleitet, wird in China in Fünfjahresplänen und Jahrhundertzielen gedacht. Im Alltag jedoch setzt der Staat auf das Prinzip Versuch und Irrtum.

Inmitten des Krisenjahres wendete sich die Provinzregierung von Guizhou mit einer vermeintlich unspektakulären, doch aus Sicht der Partei geradezu historischen Nachricht an die Öffentlichkeit: