Es ist ein klassischer Domino-Effekt. Wegen des beispiellosen Anstiegs der Gaspreise gehen den Briten womöglich bald das Frischfleisch und andere Produkte aus. Der Grund: Es fehlt an Kohlendioxid. Der Lagerbestand des in der Lebensmittelindustrie weitläufig eingesetzten Gases soll in weniger als zwei Wochen auslaufen. Große Supermarktketten überbieten sich zurzeit gegenseitig, um sich die verbliebenen Vorräte an CO2 zu sichern.

Aus verschiedenen Gründen – stärkere Nachfrage in Europa, reduzierte russische Lieferungen und größere Transportkosten für Flüssiggas – ist der Preis