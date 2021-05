Beim Lebensmittel-Einkauf verzichten die Verbraucher zunehmend auf Fleisch.

Von knapp 60.400 Tonnen Fleischersatz-Produkten 2019 stieg die Produktion im vergangenen Jahr auf gut 83.700 Tonnen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Der Wert der vegetarischen und veganen Produkte erhöhte sich von 272,8 auf 374,9 Millionen Euro (plus 37 Prozent).

Der Wert von Fleischersatzprodukten ist im Vergleich zu Fleisch gering. Der Wert von im Inland produziertem Fleisch und Fleischerzeugnissen betrug 2020 rund 38,6 Milliarden Euro, mehr als das Hundertfache des Wertes der Ersatzprodukte, im Vorjahresvergleich ist das aber ein Minus von etwa 4 Prozent. 2019 hatte die Fleischproduktion in Deutschland mit 40,1 Milliarden Euro den höchsten Wert seit 2009 erreicht. Langfristig betrachtet ist der Fleischkonsum in Deutschland stark geschrumpft. 1978 verbrauchte ein Haushalt im Schnitt gut 6,7 Kilogramm Fleisch (ohne Wurst) im Monat. 40 Jahre später war es mit rund 2,3 Kilogramm nur noch rund ein Drittel davon.