Ob Laufen, Hanteln stemmen oder Rückentraining: Fitness-Übungen sind wichtig, um den Körper in Form zu halten. Bei einer Kölner Messe wird der Body-Kult wieder schweißtreibend zelebriert.

Köln (dpa) - Wer ins Fitnessstudio gehen und ins Schwitzen kommen will, muss häufig tiefer in die Tasche greifen. Wie aus einer Studie des Branchenverbandes DSSV und des Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, stieg der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 48,55 Euro pro Monat. «Seit drei Jahren geht es mit den Durchschnittspreisen nach oben, die Kosten für das Personal und die Energie sind nun mal gestiegen», sagt Studienautor Stefan Ludwig von Deloitte. Er rechnet mit einem weiteren Preisanstieg bei Neuverträgen, bei Bestandskunden hielten sich Betreiber aber wohl eher zurück.

Höchstwert bei Studiomitgliedern

Die Branche ist im Aufwind, Deutschlands Fitnessstudios haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Zum Jahreswechsel waren es der Studie zufolge 12,36 Millionen und damit 5,6 Prozent mehr als 2024. Das waren rund drei Millionen mehr als im Jahr 2021, als die Corona-Pandemie zu zahlreichen Kündigungen geführt hatte. Eine Statistik zu den «Karteileichen» unter den Studiomitgliedern gibt es nicht.

«Die Perspektiven für die Studiobetreiber sind glänzend, das Wachstum wird weitergehen», sagt Deloitte-Fachmann Ludwig. «Die Menschen achten mehr auf ihre Gesundheit als früher, denn sie wollen auch im Alter noch fit sein.» Der demografische Faktor - also die Alterung der Gesellschaft - sei ein starker Wachstumstreiber für die Branche. Seit Corona habe das Gesundheitsbewusstsein der Menschen zugenommen.

Eine Sportveranstaltung bei der Fibo im vergangenen Jahr. Auch dieses Jahr wird wieder gemeinsam geschwitzt. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa

Fitnessmesse Fibo öffnet die Türen

Am Donnerstag startet die viertägige Fitnessmesse Fibo in Köln, bei der 955 Aussteller aus 56 Nationen ihre neuen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Fitness, Gesundheit und Wellness vorstellen - ob Hantelbank, Rückentrainer, Digitalanwendungen oder proteinreiche Nahrungsergänzungen.

Die Veranstalter rechnen mit mehr als 150.000 Besuchern, die bei Mitmach-Events ins Schwitzen kommen können. Das Leitthema lautet «Für eine starke und gesunde Gesellschaft». Der DSSV bewirbt die Fitnessstudios als Schlüssel, um gesundheitliche Probleme in der Gesellschaft zu entschärfen und damit die Kosten des Gesundheitssystems zu reduzieren.

In Deutschland gab es nach Angaben des DSSV zum Jahreswechsel 9.647 Studios und andere Anlagen, das waren 5,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 17,1 Prozent der Menschen ab 15 Jahren sind Mitglied in einem Fitnessstudio. Deloitte-Fachmann Ludwig sieht noch Luft nach oben. «In Skandinavien liegt der Mitgliedsanteil schon bei mehr als 20 Prozent, zu solchen Werten dürfte sich Deutschland in den kommenden Jahren entwickeln.»