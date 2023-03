Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vielen freiwilligen Helfer in den Corona-Impfzentren können einen wenig bekannten Steuerbonus geltend machen. Was das finanziell bringt – und was zu beachten ist: ein Überblick.

Nach der neuen Vorschrift, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, bleiben nebenberufliche Einnahmen der Corona-Helfer abgabenfrei im Rahmen des Übungsleiterfreibetrags oder der Ehrenamtspauschale.