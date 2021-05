Einige Gold-Steuerprivilegien sollen gestrichen werden. Was zu tun ist, weiß unser Experte.

„Ich halte Xetra-Gold und höre ganz aktuell Gerüchte, dass die Bundesregierung deren Steuerfreiheit aufheben will. Kann sie das so einfach? Und was soll ich tun?“

Sie kann, nämlich mithilfe des Jahressteuergesetzes. Aktuell macht es steuerlich keinen Unterschied, ob Anleger Gold physisch in Form von Barren oder Münzen besitzen, oder ob sie schuldrechtliche Ansprüche auf Gold erwerben, die eine spätere Auslieferung von Gold ermöglichen. Gerade in jüngerer Zeit kauften Bürger immer stärker diese Auslieferungsansprüche auf Gold, die insbesondere als Xetra-Gold und Euwax-Gold bekannt wurden. Gewinne aus dem Verkauf solcher Ansprüche blieben – ganz wie Gewinne aus dem Verkauf von Goldmünzen und Barren – nach einer Mindestanlagedauer von einem Jahr völlig steuerfrei. Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz 2020 sieht tatsächlich vor, diese Steuerfreiheit abzuschaffen und Gewinne aus dem Verkauf schuldrechtlicher Goldansprüche mit der Kapitalabschlagsteuer von 25 Prozent zu belegen. Die legale Vermeidung der Steuer ist möglich, indem Gewinne entweder noch bis Jahresende realisiert werden oder aber die physische Auslieferung des Goldes beantragt wird. Denn Gewinne aus der Veräußerung von Münzen und Barren bleiben steuerfrei.

