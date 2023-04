Der Euro schwächelt, der Dollar ist so stark wie lange nicht. Wie Anleger davon profitieren können, erklärt unser Finanzexperte.

„Meine weltweit anlegenden ETFs haben mir dieses Jahr hohe Ausschüttungen überwiesen. Wie passt das mit der ansonsten schlechten Marktlage zusammen?“

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

&nsalumtZuh;c l;mmuus&esn Sie ede,bnken dsas edi rUnhmtneene dieses Jrha die neGwine von 2210 c&nuhss.mtuat;leu Das e&,istz;lhgi oeu;climhl&gm al&mveiuecgndlikunr;mdge&D;nu dse eelnaufnd searJh ednwer iwr erst 0223 werbente uemn&ln;k.no nEie srahepKaott &;slummesnu eSi uulrf&;m ;&esnmahtlscu hrJa earb cihtn netearwr, da tieew eileT dre sttWleftwrhaic kuam e.uwmnclshal;&hc

reD gwethtisic Gdurn ul&fu;mr ehIr onhhe Anmu;ssc&thugelnutu its oedcjh die cm;hSl&uceha-rEwuo eg&eunregb;mul med Sa-lrlDoU dun aerdnen lah.;uWugrmen&n eiD in rmheI ietelwtw setvnedirniene ndsFo tlaenenthne nehnetnemUr &mtt;scnuhelu ehri nidiendDev zu eimne gtneu iTle ncthi in our,E rsoednn vro lmale in -lUDoSrla sau. Sei laehtrne hIre tg;cnmlsuu&suhAut eohdcj ni ur.oE dUn amundh;lw&er eSi etaw an dre aseTkltlen rdcuh end hcaenhscw rouE auf red eseerrteilVeri tseen,h da sda hlol;&uRom ni rUlD-aSol tineotr iwd,r stheen Sei eib ned mu&en;hlugutsntAsuc ufa red eireneeiswn.Gt Dnen bie erd uhcnUenmgr ni Erou tearenhl eiS zttje herm edlG fu&mlru; ninee a&leuueernmd;ntrvn getarB red mlucn&nd;ahsialseu &unguhlrmW;a ndsha;& ien kinerle soTtr u;ufr&ml edi pertetrmiio oaI.nitlfn

Sei benah gnFrea drun mu hrI ?dGle iSberchen ieS nus an l.fosrznaehpaiaerene@hk.-hdt