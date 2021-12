Verbraucherschützer fordern eine faire Verteilung der Lasten bei der geplanten schnelleren Energiewende.

„Sollten beim Kohleausstieg zusätzliche Kosten, zum Beispiel höhere Strompreise entstehen, müssen neben der Industrie auch die privaten Haushalte finanziell entlastet werden“, sagte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller. Die Politik müsse beim Klimaschutz Tempo machen, doch müsse es dabei fair zugehen. „Hier gibt es eine Schieflage, wie man am Beispiel der Strompreise gut sehen kann“, so Müller. Bürger mit schmalem Geldbeutel finanzierten über die Stromrechnung Ausnahmen für die Industrie. „Die neue Regierung muss hier dringend handeln“, forderte er. Vorteile für die Industrie müssten aus Steuern finanziert oder abgeschafft werden.

Der in diesem Jahr neu eingeführte CO 2 -Preis auf Heizöl, Erdgas oder Treibstoff, derzeit 25 Euro pro Tonne des Klimagases Kohlendioxid (CO 2 ), sei im Prinzip richtig, sagte Müller mit Verweis auf die Klimaschutzfunktion des Instruments. Doch müssten die Einnahmen vollständig an die Verbraucher zurückfließen, zum Beispiel als Klimascheck. Wer wenig Kohlendioxid verursache, hätte dann unterm Strich mehr Geld. Vielflieger oder SUV-Fahrer würden hingegen draufzahlen. „Ein Klimascheck würde auch für mehr Akzeptanz sorgen.“

Energiewende als „Riesenchance“

Langfristig sei die Energiewende für Verbraucher eine „Riesenchance“. Bei einem hohen Anteil von Ökostrom müssten weniger teures Gas und Öl importiert werden. Auch könnten Bürger mitverdienen, etwa mit Solarstrom vom eigenen Dach. Dafür müsse die neue Regierung aber die Bedingungen für die Nutzung von Eigenstrom verbessern und bürokratische Hürden beim Mieterstrom abbauen. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich darauf verständigt, den Kohleausstieg möglichst von 2038 auf 2030 vorzuziehen und zugleich die erneuerbaren Energien stark auszubauen.