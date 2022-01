Neues Jahr – viele Änderungen. Ab 1. Januar gibt es finanzielle Entlastungen in der stationären und der ambulanten Pflege. Es fließen deutlich mehr Steuergelder in Kranken- und Pflegeversicherung.

Das Jahr 2022 bringt für das Gesundheitswesen und die Pflege zahlreiche Änderungen. Es fließen deutlich mehr Steuergelder in Kranken- und Pflegeversicherung. Auch werden Pflegebedürftige in der stationären und ambulanten Pflege finanziell etwas entlastet.

Künftig zahlt die Pflegeversicherung für Menschen, die in Altenpflegeeinrichtungen stationär betreut werden, einen Zuschuss zum Eigenanteil, der von Jahr zu Jahr steigt. So übernimmt die Pflegekasse im ersten Jahr 5 Prozent des Eigenanteils, im zweiten 25 Prozent, im dritten 45 Prozent und in allen folgenden Jahren 70 Prozent.

Immer öfter Sozialhilfe

Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung darauf reagiert, dass immer mehr Bewohner von Pflegeheimen wegen steigender Eigenanteile Sozialhilfe benötigen. Waren 2019 noch 319.365 Pflegeheimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen, stieg diese Zahl im vergangenen Jahr auf 336.580, ein Plus von 17.215 Personen beziehungsweise 5,4 Prozent. Die Eigenanteile, die Pflegeheimbewohner zahlen müssen, liegen derzeit im Bundesschnitt bei 2125 Euro. Im Jahr 2019 waren es noch 1830 Euro.

Auch in der ambulanten Pflege werden die Sachleistungsbeträge um 5 Prozent erhöht. Für den Pflegegrad 2 gibt es ab Januar 724 Euro (bisher 689 Euro), für den Pflegegrad 3 dann 1363 Euro (bisher 1298 Euro), für den Pflegegrad 4 erhöht sich der Betrag auf 1693 Euro (bisher 1612 Euro) und für den Pflegegrad 5 auf 2095 Euro (bisher 1995 Euro). Wer in Kurzzeitpflege ist, erhält von der Pflegeversicherung ab Januar einen um 10 Prozent höheren Leistungsbetrag von 1774 Euro. Zugleich will der Gesetzgeber nach einer in Berlin veröffentlichten Vorschau auf das Jahr 2022 starke Anreize für den Ausbau der Kurzzeitpflege setzen.

Höherer Bundeszuschuss

Wegen der gestiegenen Kosten in der Pflege hat der Bundestag zudem beschlossen, erstmals einen Bundeszuschuss von 1 Milliarde Euro aus Steuergeldern für die Pflegeversicherung zu zahlen. Zusätzliches Geld erhält die Pflegeversicherung auch dadurch, dass der Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte steigt. Derzeit beträgt der allgemeine Beitrag zur Pflegeversicherung 3,05 Prozent. Für Kinderlose liegt er derzeit bei 3,3 Prozent und ab 1. Januar bei 3,4 Prozent.

Zugleich wird der pandemiebedingte Schutzschirm verlängert: So bleiben Flexibilisierungen bei Familienpflegezeit und Pflegezeit befristet bestehen. Der Anspruch auf coronabedingtes Pflegeunterstützungsgeld für bis zu 20 Arbeitstage wird bis Ende März 2022 verlängert. Die Medizinischen Dienste können im Einzelfall bis Ende März Pflegebegutachtungen ohne persönliche Untersuchung der Versicherten in ihrem Wohnbereich durchführen.

Sonderregelungen verlängert

Auch die pandemiebedingte Sonderregelung für Kinderkrankengeld wird verlängert: Das Kinderkrankengeld kann auch 2022 je versichertem Kind grundsätzlich für 30 statt 10 Tage (bei Alleinerziehenden 60 statt 20 Tage) in Anspruch genommen werden.

Mit dem 1. Januar soll es auch Fortschritte bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens geben. Bundesweit können dann alle Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheken, deren Systeme die technischen Voraussetzungen erfüllen, das E-Rezept nutzen. Verbesserungen gibt es auch bei der elektronischen Patientenakte (ePA): Ab Januar können die Versicherten die Datenschutz-Regeln für ihre ePA deutlich präziser einstellen und an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Der einzelne Versicherte entscheidet dann, wer auf welche Daten in seiner ePA zugreifen darf.

Angesichts der angespannten Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat der Bundestag auch den Bundeszuschuss für die Krankenkassen für 2022 nochmals um 7 Milliarden Euro erhöht. Zusammen mit dem gesetzlich vorgesehenen Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden Euro soll der Bund im nächsten Jahr nun insgesamt 28,5 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds überweisen. Ziel ist es, den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz der Versicherten bei 1,3 Prozent stabil zu halten.