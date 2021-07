Bauherren und Sanierer wissen es längst: Die Preise für Holz, Stahl oder Dämmmaterialien sind massiv gestiegen. Der Vergleich der Preise im Mai zum selben Vorjahresmonat macht das besonders deutlich.

Bei sogenanntem Konstruktionsvollholz, das besonderen Anforderungen standhalten muss und teils für sichtbare Bauelemente verwendet wird, verteuerten sich die Erzeugerpreise um 83,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Das war der größte Preissprung unter den Baumaterialien binnen Jahresfrist. Dachlatten wurden im Berichtszeitraum um 45,7 Prozent und Bauholz um 38,4 Prozent teurer.

Nicht nur die gestiegenen Holzpreise, sondern auch die Stahlpreise treiben die Kosten fürs Bauen derzeit in die Höhe: Betonstahl in Stäben war im Mai 2021 im Vorjahresvergleich um 44,3 Prozent teurer, Betonstahlmatten kosteten 30,4 Prozent mehr als im Mai 2020. Betonstahl wird unter anderem zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt. Manche Experten warnten bereits davor, dass zu Lasten der Standfestigkeit von Gebäuden teils an den Materialien gespart würde, um die Kosten unter Kontrolle zu halten.

Nachfrage steigt auch im Ausland

„Hauptgründe für die anziehenden Holz- und Stahlpreise dürften die steigende Nachfrage im In- und Ausland während der Corona-Pandemie sein sowie Probleme in der Versorgung mit Rohstoffen“, so die Statistiker.

Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte stieg im Berichtszeitraum um 7,2 Prozent – der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Oktober 2008. Vor der globalen Finanzkrise waren die Preise stark gestiegen.