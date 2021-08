Der Herbst kommt, Corona geht noch immer nicht. Wir sind also häufiger zu Hause. Und genießen Filme zunehmend auf großen 4K-Fernsehern. Leider passt der Ton selten zum brillanten Bild.

Abhilfe schafft da eine Surround-Anlage mit mehreren Boxen. Der Klassiker ist hier die 5.1-Anlage, bei der drei Frontlautsprecher, zwei rückwärtige Boxen und ein Subwoofer für den Kinoklang sorgen. Die nächste Ausbaustufe wäre eine 7.1-Anlage, bei der seitlich im Raum aufgestellt zwei weitere Boxen hinzukommen. Und bei 7.2-Kombinationen würde ein zweiter aktiver Basslautsprecher für die tiefen Töne sorgen. Seit einigen Jahren liefern Filme aber eine weitere Dimension: den Schall von oben. Dolby Atmos heißt die Technik, die im Kino mit Deckenlautsprechern, im Wohnzimmer aber meist mit nach oben strahlenden Boxen arbeitet. Damit wären wir bei 7.1.2- oder 7.1.4-Anlagen, wobei die letzte Ziffer die Zahl der nach oben gerichteten Lautsprecher nennt. Um all die Boxen anzusteuern, ist ein AV-Receiver nötig, der die passenden Verstärker-Endstufen liefert und zudem als Schaltzentrale für Bild- und Tonquellen dient.

Vor so viel Aufwand schrecken die meisten Heimkinoliebhaber aber zurück. Für die wurde die Soundbar geschaffen, eine breite, flache Anlage, die mit mehreren Lautsprecherchassis ausgestattet ist. Sie wird unter oder vor dem TV-Gerät platziert. Nur der Subwoofer hat ein separates Gehäuse. Kabelsalat entfällt fast gänzlich, und ein AV-Receiver zur Verstärkung ist auch nicht nötig, weil Soundbars als aktive Geräte mit eingebauten Endstufen konzipiert sind.

Die beiden Anlagentypen haben sich aber mittlerweile einander angenähert. AV-Receiver können dann mit kabellosen rückwärtigen Aktivboxen verbunden werden. Soundbars im Gegenzug werden immer breiter und produzieren dank ausgefeilter Elektronik immer besseren Raumklang. Und wem das nicht reicht, der ergänzt seine Soundbar im nächsten Schritt um rückwärtige und seitliche Aktivboxen - auch ganz ohne Kabelsalat dank drahtloser Übertragung. Die sogenannten „Upfire“-Lautsprecher für den von der Decke reflektierten Atmos-Klang nimmt eine solche breite Soundbar gleich mit auf.

Um die verschiedenen Schallquellen auf die unterschiedlichen Bedingungen von Räumen abzustimmen, werden sie mit einem Messsystem kalibriert. Dazu gehört ein Mikrofon und mittlerweile meist eine App, mit der die Lautsprecher aufeinander abgestimmt werden.

Was kostet der Klangspaß? AV-Receiver mit guten Klangeigenschaften starten bei etwa 400 Euro. Ein Spar-Tipp ist der Denon AVR-S650H für etwa 500 Euro, der bei der Stiftung Warentest einen Preis-Leistungs-Sieg eingefahren hatte. Für die passenden Lautsprecher sollte etwa das Doppelte des Receiver-Preises investiert werden. Kompaktpakete von einem Hersteller sind zu empfehlen, wenn man keine langwierigen Hörtests in einem Hi-Fi-Studio absolvieren will. Eine gelungene Ausnahme für getrennte Hersteller: Ein üppiges 5.1.2-Lautsprecher-Paket mit Ultima-40-Boxen des deutschen Herstellers Teufel, das in Kombination mit einem Denon AVR-X1600H DAB als Receiver von Teufel für aktuell 1900 Euro ausgeliefert wird. Das passt, wie einige Test zeigten, hervorragend zusammen. Die großen Frontlautsprecher werden auch Musikliebhaber begeistern. Der Receiver würde separat etwa 600 Euro kosten und verkraftet bei Bedarf sogar den Anschluss zweier weiterer Boxen.

Wer bei der Leistung höher hinaus will, kann das auch in zwei Schritten tun: Ein hochwertiger AV-Receiver mit 7.2.4-Option wird erst einmal mit minimaler Boxenausstattung betrieben. Der Komplettausbau mit weiteren Surround-Boxen kann dann nach und nach stattfinden.

Wird eine Soundbar gewählt, locken Dumpingpreise ab 100 Euro. Das sollte man sich ersparen. Im Bereich ab 400 Euro gibt es eine Klangqualität, die einen deutlichen Unterschied zum Fernsehklang bietet. Aktuelle Soundbars haben mittlerweile eine so üppige Ausstattung, dass sie einfache Surroundanlagen überflügeln. Die LG DSN11RG glänzt mit einer 7.1.4-Bestückung, strahlt also auch für Dolby-Atmos-Effekte nach oben ab. Sie lässt sich auch leicht mit zwei zusätzlichen kabellosen, aktiven Rücklautsprechern betreiben. Ein Komplettanlage samt rückwärtigen Boxen und separatem Subwoofer gibt es derzeit für etwa 1200 Euro. Die beiden Aktivboxen lassen sich bei Bedarf auch separat betreiben.

Neue Receiver verfügen über HDMI 2.1 als neuen Standard zur Datenübertragung. Damit wäre man sogar für 8K-Videos gewappnet, wenn es denn solche schon zu empfangen oder abzuspielen gäbe. Aber 4K-Signale, der neue Standard, können mit immerhin 120 Hertz durchgereicht werden. Freuen können sich auch Gamer, denn HDMI 2.1 unterstützt die sogenannte „Variable Refresh Rate“ (VRR). Die Bildwiederholfrequenz wird dabei an die Situation im Spiel angepasst. Auch Bewegungen des Game-Controllers werden schneller übertragen.

Bei den Herstellern gibt es viele klangvolle Marken, die seit langem für gehobene Qualität stehen. Allein vier gehören aber seit 2019 zu einem Konzern und kooperieren: Denon, Marantz, Onkyo und Pioneer sind unter einem Dach. Bei Denon und Marantz finden sich oft nahezu baugleiche Geräte. Ein genauer Preisvergleich ist also sinnvoll. Sony und Yamaha als weitere wichtige Anbieter sind eigenständig. Viele weitere Hersteller wie NAD oder Anthem gelten als hochpreisige Premium-Hersteller. Eine Sonderstellung nimmt der deutsche Hersteller Teufel ein, der seine Produktpalette nur online anbietet.