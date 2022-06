Trickbetrüger haben eine neue Masche: Englischsprachige Anrufe, die angeblich von den Polizeibehörden Europol und Interpol kommen.

Die Täter nutzen ein technisches Verfahren, mit dem sie eine falsche Rufnummer auf dem Telefon der angerufenen Person anzeigen können. Bislang war dies häufig die Notrufnummer 110 der deutschen Polizei. Die angeblichen Polizisten fragen die Angerufenen unter einem Vorwand nach ihren finanziellen Verhältnissen und bieten an, die Wertsachen in Zivil abzuholen und „in Sicherheit“ zu bringen. Wer darauf eingeht, ist sein Erspartes in der Regel los. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) sind oft ältere Menschen Ziel der Anrufer. Wichtig zu wissen: Die Polizei ruft niemals unter der 110 an.

Wie läuft die Masche ab?

Laut Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz erscheint bei dem neuen Trick nun eine Mobilfunknummer auf dem Display. Die englischsprachigen Anrufe, bei denen sich zunächst nur eine Computerstimme meldet, stammen vermeintlich von Europol oder Interpol – zu denen auch die Mobilfunknummer gehört, wie das BKA mitteilt.

Die Täter behaupten, den Betroffenen seien persönliche Daten gestohlen worden, mit denen Kriminelle Straftaten begehen. Für weitere Informationen sollen die Angerufenen die Taste 1 am Telefon drücken. „Wer der Anweisung folgt, gelangt zu einem angeblichen Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörde, der über die angeblichen Machenschaften von Kriminellen informiert“, so das LKA. Dann würden die Anrufer selbst auf Datenfang gehen und die Opfer um ihr Geld bringen. Gefragt werde nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen, um weitere Straftaten vorbereiten zu können.

Der Rat des LKA: Wer einen solchen Anruf erhält, sollte den Anweisungen der Computeransage keinesfalls folgen, sondern sofort auflegen. „Auf keinen Fall sollte man sich in ein Gespräch verwickeln und sich nicht unter Druck setzen lassen“, so das LKA. Bei unerwarteten Anrufen sollten Daten weder bestätigt noch mitgeteilt werden. Das LKA betont, dass die Polizei niemals um die Übergabe oder Überweisung von Geld bitten würde: „Das gilt auch für Europol und Interpol.“

Wie kann es dazu kommen?

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz macht darauf aufmerksam, dass es in Zeiten der IP-Telefonie einfach ist, einen Telefonanschluss so zu manipulieren, dass beim Angerufenen eine andere Nummer als die tatsächliche erscheint. Der Fachbegriff dafür lautet Call-ID-Spoofing, was auf Deutsch so viel wie Vortäuschen einer falschen Anrufer-Identität bedeutet.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur können sowohl real existierende Nummern als auch Fantasienummern auf dem manipulierten Anschluss angezeigt werden. Die Täter müssten die jeweilige Rufnummer weder erwerben noch freischalten lassen. Betroffen von der Manipulation waren beispielsweise auch schon die Deutsche Rentenversicherung, Banken und große Unternehmen. Eine Sperre bestimmter Nummern am Telefon oder Router hilft nur bedingt, weil die Kriminellen jederzeit eine neue falsche Nummer verwenden können.